Der Wurm war von Anfang an drin. Wegen Kanalisationsarbeiten gab es 1982 Risse in der Fassade, Mauerpfeiler wölbten sich nach aussen. Das Winterthurer Tiefbauamt bezeichnete die «Gesamtsanierung» in der Folge als «äusserst dringend». Doch nichts geschah. Güttinger beantragte, die Unterschutzstellung und das Bauverbot aufzuheben. Sein Rekurs wurde abgewiesen.