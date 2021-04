In aller Herrgottsfrühe fuhr Richard Fischer an einem Freitag im März von Brugg nach Bern auf den Bundesplatz. Dort wartete ein halbes Dutzend Polizisten auf den 70-Jährigen.



Er wurde sofort verhaftet, auf die Wache gebracht, dreieinhalb Stunden verhört und anschliessend in einem Sicherheitswagen nach Brugg zurückgefahren. Die Polizisten durchsuchten seine Wohnung. Dann eskortierten sie ihn zu seiner Hausbank, wo sie seine alte Offizierspistole, die er in einem Schliessfach aufbewahrte, beschlagnahmten. Nach sechs Stunden waren die polizeilichen Massnahmen gegen ihn fürs erste beendet. Fischers Vergehen - ein Gedicht. Versendet per Mail an alle Bundesparlamentarier.