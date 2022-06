Der Kanton Bern baut derzeit ein Containerdorf für ukrainische Flüchtlinge. Schon jetzt wird Kritik laut, etwa im Tagesanzeiger. Hauptkritikpunkt: Die Platzverhältnisse seien zu beengt. Der Kanton sei allerdings der Meinung, dass der Standard der Unterkunft trotz der Enge und der kasernenartigen Architektur hoch sei, so die Autorinnen des Artikels.



Tatsächlich sind gerade einmal total 3,8 Quadratmeter pro Flüchtling vorgesehen. Tönt nach wenig. Und ist es auch. Selbst Insassen von Schweizer Gefängnissen steht mehr Platz zu: mindestens 4 Quadratmeter plus Nasszelle. Wobei dieses gesetzliche Minimum praktisch in allen Gefängnissen der Schweiz deutlich überschritten wird.



Unsere Infografik macht augenfällig, wem respektive was wie viele Quadratmeter in der Schweiz zugestanden werden. Und wie gross der durchschnittliche Wohnraum pro Person ist. Im Schnitt belegt jeder von uns das 12-fache an Platz, der einem ukrainischen Flüchtling im Berner Zentrum zustehen wird.