Karim Bennani* (Name geändert) ist zum ersten Mal im Leben so richtig verliebt, als er in Ausschaffungshaft kommt. Aber dort, im Flughafengefängnis Kloten, trennen ihn dicke Betonmauern von seiner neuen Partnerin. Die beiden tauschen Briefe aus. Romantische – und sexuell aufgeladene Nachrichten.