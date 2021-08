Es ist der 28. Januar 2021, Martin Brande steht im Garten seines Hauses in einem thailändischen Badeort und blickt in die Grube, die ein Swimmingpool werden soll. Dann zückt er sein Handy und öffnet die Dating-App Grindr. «Langweilig» sei ihm gewesen, erinnert er sich. Grindr zeigt ihm eine Liste von Männern, die sich in der Nähe befinden sollen. Ein Foto gefällt ihm besonders: ein junger Mann mit Bart, die schwarzen Haare rechts gescheitelt und mit Pomade in Form gehalten. Er trägt einen schwarzen Rollkragenpullover, darüber eine weisse Strickjacke mit roten Streifen.