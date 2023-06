Der Weltuntergang ist nah. Das könnte man zumindest meinen, wenn man den Hohepriestern – ja, es sind fast ausschliesslich Männer – der sogenannten künstlichen Intelligenz Glauben schenken will (siehe «Was ist KI?»). Nur wenige Monate nachdem KI-Tools wie ChatGPT oder Midjourney der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden waren, folgten die ersten Warnrufe über die katastrophalen Gefahren von KI.



Dass just die Vertreter der KI am lautesten vor der eigenen Technologie warnen, ist neu. Im März sprachen sie von «erheblichen Risiken für Gesellschaft und Menschheit». Es brauche daher eine Entwicklungspause von sechs Monaten, um bessere «Sicherheitsprotokolle» zu entwickeln. Mächtige KI-Systeme sollten erst entwickelt werden, wenn die «Risiken überschaubar» und die «Auswirkungen positiv» seien. Im Mai unkten KI-Experten wie Elon Musk, Sam Altman und Bill Gates noch düsterer: Es drohe «die Gefahr des Aussterbens der Menschheit durch KI». Die Minimierung dieser Gefahr «sollte eine globale Priorität sein».