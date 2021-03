Freiburger, Walliserinnen und Bündner versteht die Maschine am schlechtesten, erzählt David Imseng. «In Randregionen mit Sprachgrenzen gibt es eine gewisse Isolation des Dialekts. Er vermischt sich nicht so stark mit anderen und ist deshalb ausgeprägter.» Auch ob jemand nuschelt, spielt eine Rolle, sowie das Alter. «Meine Schwiegermutter braucht Wörter, die ich nicht in meinem Vokabular habe und die das System vielleicht nicht erkennt.» Am Ende sei es aber immer eine Frage der Datenmenge.