Vorgängig hatte das Bundesland die Software darauf untersucht, ob die Schulversionen die Anforderungen an den Datenschutz Sicherheit im Internet Jeder Nutzer ist für Hacker interessant erfüllen. Das Resultat war ernüchternd: «Es gelang trotz intensiver Prüfung und Zusammenarbeit mit den Beteiligten nicht, eine datenschutzkonforme Lösung zu finden.» So sei etwa nicht nachvollziehbar, welche personenbezogenen Daten zu welchen Zwecken verarbeitet würden. Auch würden Daten ohne Rechtsgrundlage in Regionen ausserhalb der EU übertragen.