Medizinische Massnahmen können – ausser in Notfällen – nur durchgeführt werden, wenn die Betroffenen einverstanden sind. Was aber, wenn jemand im Koma liegt oder dement ist? In einer Patientenverfügung Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag Ich sage, was mit mir passiert kann man für solche Fälle festlegen, welchen medizinischen Massnahmen man zustimmt und welchen nicht – und/oder wer das entscheiden soll. Patientenverfügungen sind verbindlich. Wenn es Probleme gibt, schreitet die Kesb ein. Ebenso muss sie verschiedene Aufgaben für Menschen in Heimen wahrnehmen, die nicht mehr urteilsfähig sind.