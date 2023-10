2. Seien Sie sich bewusst: Es geht vorüber

Die Geburt eines Kindes bildet einen Übergang im Leben und ist damit ein kritischer Moment. Folgende Entwicklung erzählen viele Paare: Beide sind müde und stehen unter Druck. Es gibt oft Streit, und der Partner erscheint plötzlich nicht mehr so toll. Die Gefahr ist jetzt besonders gross, in die Abwärtsspirale Müdigkeit – Gereiztheit – Vorwürfe – Gegenvorwürfe – zu gelangen und auf einen emotionalen Tiefpunkt zuzurasen. Stress trägt zu Trennungsentschlüssen stärker bei, als gemeinhin bekannt ist. Er nimmt die zur Versöhnung nötige Kraft weg und vernichtet die Zeit, die für Paargespräche nötig wäre. Man sollte sich bewusst sein: Die ersten Jahre mit Kindern sind eine anstrengende Phase, aber sie geht vorüber. Schuld an den Streitereien ist in der Regel die Situation und nicht der Partner. Das auseinanderzuhalten ist nicht einfach. Es tut deshalb gut, sich mit Leuten auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben: Freunde, Eltern, die Schwiegermutter. In der Zeit des Übergangs besteht die Kunst darin, bereit zu sein, sich der neuen Realität zu stellen. Entwicklungen lassen sich nicht aufhalten, das Rad lässt sich nicht zurückdrehen.