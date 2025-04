Ausgepowert, frustriert und vor allem mit dem Herzen meilenweit weg voneinander. Die Eltern, die erschöpft in meiner Praxis sitzen, ziehen oft eine bittere Bilanz: Seit der Nachwuchs da ist, ist ihre Beziehung in Schieflage. Obwohl sich beide geschworen haben, dass es nie so weit kommen sollte.