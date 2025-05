«Sex nach Terminplan» ist einer der häufigsten Tipps, die dabei helfen sollen, in einer Langzeitbeziehung die Sexualität wachzuhalten oder zu reaktivieren. Gleichzeitig ist es auch der Tipp, der wohl am meisten missverstanden und am schlechtesten umgesetzt wird. Für viele wird er zum Bumerang: Statt Entlastung bringt er zusätzlichen Stress, statt Lust Frust.