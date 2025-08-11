Doch an diesem kühlen Märztag tat ich nichts davon. Ich dachte nicht an die hohen Scheidungszahlen (es waren im Jahr 2024 etwas mehr als 16’000 in der Schweiz), nicht an die Heiratsstrafe (auch wenn ihr Ende zu nahen scheint) und auch nicht an die reduzierte AHV-Rente (drei Viertel im Vergleich mit einem Konkubinatspaar). Ich folgte meiner Intuition und sagte Ja.