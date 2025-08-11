Und plötzlich greift er in die Innentasche seines Mantels, zückt eine anthrazitfarbene Schmuckschatulle, geht mitten auf der Millennium Bridge in London auf die Knie und fragt: Willst du mich heiraten?
Es ist so eine Sache mit Traditionen. Man kann sie kitschig finden, sich darüber lustig machen oder – in diesem Fall – das patriarchalische Fundament kritisieren, auf dem die Institution Ehe fusst.
Doch an diesem kühlen Märztag tat ich nichts davon. Ich dachte nicht an die hohen Scheidungszahlen (es waren im Jahr 2024 etwas mehr als 16’000 in der Schweiz), nicht an die Heiratsstrafe (auch wenn ihr Ende zu nahen scheint) und auch nicht an die reduzierte AHV-Rente (drei Viertel im Vergleich mit einem Konkubinatspaar). Ich folgte meiner Intuition und sagte Ja.