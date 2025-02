Doch an diesem kühlen Märztag tat ich nichts davon. Ich dachte nicht an die hohen Scheidungszahlen (es waren im Jahr 2023 knapp 15’500 in der Schweiz), nicht an die Heiratsstrafe (ja, es gibt sie immer noch) und auch nicht an die reduzierte AHV-Rente (drei Viertel im Vergleich mit einem Konkubinatspaar). Ich folgte meiner Intuition und sagte Ja.