Es war ein starker Augenblick. Peter Knöpfel stand auf der Bühne und rief laut: «Mit wem soll ich jetzt meine Sachen besprechen?» Das war an einer Tanzaufführung vor fünf Jahren, und Knöpfel richtete seine Frage an seinen besten Freund, der ein paar Jahre zuvor gestorben war. In der Aufführung «Von Mann zu Mann» der Laientanzgruppe Manntanzt ging es um Männerfreundschaften.