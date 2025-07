Gefährliche Tierverkleidungen

Richtig süss? Nein, Tierquälerei

Der Trend, Fifi und Mauzi als Kürbis oder Kakerlake zu verkleiden, ist in der Schweiz angekommen. Gemeinsam mit Tierschutzexpertinnen zeigt der Beobachter, was man seinem Liebling damit antut – und was sogar verboten ist.