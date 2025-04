«Mein Plan war, Alcatraz zu bauen!» Hannes Morger lacht. Was er meint: Louis, Silver und Lisa Löffel sollten auf keinen Fall ausbrechen können. Aber es durfte auch niemand hineinkommen – weder Fuchs noch Marder. Der Plan ging auf: Bisher erwies sich Morgers Alcatraz als aus- und einbruchsicher. Nicht zuletzt darum, weil er rundum Maschendraht 40 Zentimeter tief in die Erde verlegte – um jedes Untergraben zu verhindern. Geholfen hat auch, dass der Stall, in dem die drei Zwergkaninchen schlafen, über Nacht geschlossen wird und das Gehege für Greifvögel zu klein ist, als dass sie ihre Beute im Flug packen können.