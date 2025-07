Die Wohnung

Lieber in eine Wohngemeinschaft mit gefühlt 20 anderen jungen Leuten oder allein auf dem Land in eine Schrottbude ziehen? Und was liegt überhaupt drin? Die Faustregel sagt: Die Miete sollte maximal ein Drittel des Nettolohns betragen.



Am besten erstellt man ein Budget und notiert die Einnahmen und alle anstehenden Ausgaben. Das klappt zum Beispiel ganz einfach auf Firstbudget.ch. Danach geht es auf die Suche: Auf Plattformen wie Immoscout24.ch oder Comparis.ch kann man gezielt nach verschiedenen Bedürfnissen filtern. Ein Aufruf bei Facebook und Instagram kann auch nicht schaden.