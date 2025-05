Es ist kurz vor dem Mittagessen an diesem Mittwoch Mitte Mai, die Klasse kommt nach der letzten Schulstunde gerade mit dem Bus in Ried bei Muotathal SZ an. Da passiert das Undenkbare: Ein Autofahrer fährt einen der Schüler an, als dieser die Strasse überquert. Der 7-Jährige wird schwer verletzt mit der Rega ins Spital geflogen, wo er wenige Stunden später stirbt.