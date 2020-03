Laut Stiftungsratspräsident Rudolf Honegger überwies Adoptio zwischen 2001 und 2018 insgesamt 9500 Franken an die Pach. «Unsere Organisation war nie im Bereich Auslandadoptionen tätig», sagt Geschäftsleiterin Karin Meierhofer. Es sei besser, wenn man jetzt das Augenmerk auf die Kontrolle der Vermittlungsstellen richte und dafür sorge, dass so etwas nie mehr passiere. Die Spenden erachtet sie nicht als problematisch. «Gemessen am Gesamtvolumen von etwa einer Million Franken pro Jahr, geht es um sehr kleine Beträge.»