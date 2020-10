Die Hochglanzbroschüre des privaten Pflegediensts Home Instead war wie ein Rettungsring. In die Hand gedrückt vom Sozialdienst des Bürgerspitals Solothurn.«Palliative Care – den letzten Weg gemeinsam gehen», hiess es da. Und: «Die palliative Begleitung durch Home Instead bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre betroffenen Angehörigen und Sie in dieser so schwierigen Zeit zu entlasten. Unsere Caregiver – ausnahmslos einfühlsame und erfahrene Betreuende – tun alles dafür, Ihren Lieben im eigenen Zuhause einen würdevollen Abschied zu bereiten.»