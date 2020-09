Wie geht man so ein Gespräch an, ohne weitere Eskalationen zu riskieren?

Das Ziel muss sein, sich auf Augenhöhe zu begegnen und in Ruhe darüber sprechen zu können, was einen kränkt und was man braucht, um in der Beziehung glücklich zu sein. Emotionen sind stärker als das Gehirn. Sobald man emotional wird, sollte man das Gespräch unterbrechen.