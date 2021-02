Eigentlich ist es ganz gut so, wie es gerade ist. Es ist ein bisschen Normalität in das Leben von Nina Huber* (Name geändert) zurückgekehrt. Solange er nicht wiederkommt, kann die 34-Jährige mit ihren Kindern Mara* und Liam* weiter im Reihenhaus im Zürcher Unterland wohnen bleiben. So lange erhält sie auch die Alimente, bevorschusst von der Gemeinde. Und solange er weg ist, sind die drei unbehelligt von seinen Launen und seinem falschen Spiel.