Partnerschaft nach der ersten Verliebtheit

In einer Liebesbeziehung gibt es neben der existenziellen Ebene (Mögen wir uns? Tun wir uns grundsätzlich gut? Sind wir bei zentralen Lebensthemen kompatibel?) jede Menge Alltag Partnerschaft Wenn Alltagsstress zum Beziehungskiller wird . Wenn die erste verklärte Phase vorbei ist, gilt es zu klären, wie man als Paar in diesem Alltag miteinander umgehen kann: Wie handhaben wir unsere Unterschiede in Bezug auf Vorlieben, Temperament und Haushaltsführung?