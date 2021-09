Wenn Diego* (Name geändert) aus der Schule kam, rannte er in die Küche, spuckte seine Mutter an und ohrfeigte sie. Die ganze Wut, der ganze Frust, die sich während des Tages angesammelt hatten, brachen aus ihm heraus. Auch verbal. «Er beschimpfte mich oft übelst», erzählt seine Mutter mit Hilfe einer Gebärdendolmetscherin. «Arschloch» sei noch einer der netteren Ausdrücke gewesen. Richtig schlimm wurde es mit dem Übertritt in die Oberstufe. Der schulische Druck nahm zu, der damals Zwölfjährige wurde noch aggressiver.