Alex und Anna* (Namen geändert) wuchsen zwischen Autos auf. In einem Haus über einer Garage, irgendwo in der Schweiz. Ihr Schulweg führte vorbei an geöffneten Motorhauben und gestapelten Reifen. Es roch nach Öl und Abgasen. Der Grossvater war Dorfschmied, der Vater stellte von Kutschen auf Autos um. Mit zwölf fuhr Alex in einem VW Käfer ums Haus. Seine ältere Schwester lernte Automechanikerin.