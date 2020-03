Die Familie Ambühl beantragte im Januar 2019 bei der Kesb ein Besuchsrecht. In der Folge wurden psychologische Gutachten Vertrauensarzt Was erwartet mich da? der älteren Kinder erstellt. Elf lange Monate später teilte die Kesb mit: Die Kinder hätten sich gegenüber der Psychologin gegen einen Kontakt mit der Familie ihrer Mutter ausgesprochen, «sie möchten in Ruhe gelassen werden». Die Kinderpsychologin empfahl, die Kontakte vorläufig ganz einzustellen – damit sich die Kinder weiter stabilisieren konnten. Bis dahin hatte die Familie den Kindern noch geschrieben.