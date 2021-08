Franca und Louis gefällt tatsächlich die Geschichte mit dem Blut am besten. Doch so viel sei verraten: Das Blut ist am Ende gar kein Blut. Überhaupt geht es in den Rigo-und-Rosa-Geschichten sehr harmonisch zu. Ja, sein Buch habe etwas Betuliches, gibt Pauli zu. «Erwachsene kaufen keine düsteren, erschreckenden Bücher. Und ich mag auch das bunte Leben und das Augenzwinkernde.» Zudem funktioniere die Beziehung zwischen den beiden Figuren nun mal so. Hier die gewitzte, junge Rosa, die neugierig auf alles ist. Da der alternde Rigo, der für jede von Rosas tausend Fragen eine weise Antwort hat – und wenn die Fragen zu schwierig werden, kurzerhand den Megamüpfel erfindet. «Ich kann ihnen nicht plötzlich neue Charakterzüge geben, das wäre nicht authentisch.»