Der Schock für die Pflegemutter Maria Hofer* (Name geändert) kam per Post. Sie soll nächstes Jahr bloss noch 75 Franken pro Pflegekind und Tag bekommen, bisher waren es 200 Franken.



«Ein Witz», sagt Pflegemutter Hofer. So könne sie nicht weiterarbeiten. «Die Mädchen müssen wohl ins Heim ab nächstem Jahr» – das war ihre erste Reaktion.



Ihre zwei elfjährigen Pflegemädchen waren entsetzt. Luise*, seit sieben Jahren bei Maria Hofer, sagt: «Ich will nicht weg. Hier ist mein Daheim, hier habe ich meine Freunde. Das ist so ungerecht! Wieso redet niemand mit uns Pflegekindern?» Eine gute Frage.