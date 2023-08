«Heute ist der beste Tag, der mir noch bleibt, morgen wird es mir schlechter gehen», sagt Mathilda Rhyner. «Wieso soll man in so einer Situation weiterleben?» Rhyner hat Brustkrebs im Endstadium, ihr Oberkörper ist von Metastasen befallen. Chemotherapie macht sie nicht mehr gesund.



«Ich lebe in der Hölle auf Erden mit der Aussicht auf nichts», sagt Rhyner, die wie alle Personen in dieser Geschichte in Wirklichkeit anders heisst. Der einzige Grund zu leben seien ihre Kinder. Aber die vierfache Mutter darf sie nicht mehr sehen.