Stefanie Jordi* (Name geändert) war keine 10 Jahre alt, als sie und ihr Bruder solche Szenen ­erlebten. Es folgte ein jahrelanger Scheidungskrieg, in dem sie in die Schusslinie ihrer Eltern gerieten. Heute ist sie 25, er 21. Die Zeit hat in ihrem Fall die Wunden nicht geheilt. Die Geschwister aus dem Kanton Freiburg leiden noch heute unter den Folgen des Streits ihrer Eltern. Jordi erzählt von Trauer, Wutattacken und ihrer Angst davor, selber eine Familie zu gründen.