Es ist die Ungerechtigkeit, die an Felix Klein* (Name geändert) nagt. «Wäre das, was mir passiert ist, einer Frau passiert, hätte es ein riesiges Trara gegeben.» Der 62-Jährige drückt die Zigarette im Aschenbecher aus und wischt mit einem Lumpen den Staub von der Werkbank. «Ich habe gern einen sauberen Tisch.»