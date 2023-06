Mutter muss nicht hierbleiben, Kind schon

Das Bundesgericht betont in seiner Urteilsbegründung, dass der Frau nicht verboten werde, alleine, also ohne Kind, wegzuziehen. Damit werde ihr das in der Bundesverfassung festgelegte Recht auf Niederlassungsfreiheit (BV Art. 24) gewährt. In diesem Fall sah das Bundesgericht das Kindeswohl jedoch besser gewährleistet, wenn das Kind in der Schweiz bleibt und bezieht sich dabei auf das Zivilgesetzbuch (ZGB 301).