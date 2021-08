Das war 1980. Wenn sie davon erzählt, wechselt die 58-Jährige von ihrer hohen Stimme in sein Bärenbrummen, von ihrem Bündner Dialekt in sein St.-Galler-Deutsch. «Ich bins, Flurina. Hast du meinen Brief bekommen?» – «Klar. Weshalb hast du dich nicht früher gemeldet?» Pause. «Du bisch guat! Ich weiss doch erst seit kurzem von dir, du ein halbes Leben von mir.» Er lacht, das Eis bricht.