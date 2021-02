«Michelle* (Name geändert) war eine charismatische, würdevolle Hure – eine Dienerin, attraktiv und clever», sagt Maria Nigsch* und schüttelt den Kopf. Irgendwie ungläubig, irgendwie stolz. «Ob sie Spass an ihrem Job hatte, ist fraglich. Dafür hatte sie viel Geld und eine Villa über dem Vierwaldstättersee. Ein unwirkliches Leben, wie jemand in Hollywood – oder auf RTL 2.»