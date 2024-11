3. So früh wie möglich einzahlen

Am besten gleich zu Jahresbeginn, sicher aber nicht erst nach Weihnachten. Erstens läuft so die Verzinsung länger – in der Regel sind die Zinssätze für 3a-Konten höher als jene von Privatkonten. Und zweitens laufen Sie kurz vor Jahresende Gefahr, zu spät dran zu sein. Entscheidend ist nicht, ob die Überweisung bei Ihnen noch im alten Jahr belastet wird, sondern dass das Geld vor Jahresende bei der 3a-Bank ankommt und auch Ihrem Konto gutgeschrieben wird. Das kann wegen der Feiertage etwas dauern.