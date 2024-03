2. Gibt es wirklich eine 13. Rente, oder wird jeden Monat etwas mehr ausgezahlt?

Wenn es nach den Initianten, also dem Gewerkschaftsbund, geht, gibt es tatsächlich eine 13. Rente. Der Initiativtext verlangt «einen jährlichen Zuschlag in der Höhe eines Zwölftels» der jährlichen Rente. Wann der Zuschlag ausgezahlt wird, steht im Initiativtext nicht. Naheliegend wäre der Dezember, wie es viele Unternehmen mit dem 13. Monatslohn machen. Rein rechnerisch entspricht die 13. Rente einem Zuschlag von 8,33 Prozent. Denkbar ist deshalb, dass der Bundesrat stattdessen beschliesst, zur Umsetzung der Volksinitiative einfach alle monatlichen AHV-Renten um 8,33 Prozent zu erhöhen, weil dies praktikabler wäre. Auch viele Unternehmen handhaben dies mit dem 13. Monatslohn so.