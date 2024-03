2. Gibt es wirklich eine 13. Rente, oder wird jeden Monat etwas mehr ausgezahlt?

Nein, es gibt einmal pro Jahr eine 13. Rente – also ähnlich, wie es viele Firmen mit dem 13. Monatslohn handhaben. Damit werde dem Willen des Volkes am besten entsprochen, sagte Baume-Schneider. Der Initiativtext hatte ausdrücklich «einen jährlichen Zuschlag in der Höhe eines Zwölftels» der jährlichen Rente verlangt. Wann der Zuschlag ausbezahlt wird, liess Baume-Schneider zwar noch offen, tendenziell werde es aber Ende Jahr sein.