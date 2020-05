Die Familie lebt in den kommenden Monaten von der Krankentaggeldversicherung Krankentaggeld Viel Unwissen und Fallstricke und Janine Freis’ Einkommen. Sie arbeitet 20 Prozent in einem Aquaristik-Fachgeschäft und putzt auf Stundenlohnbasis Aquarien in Arztpraxen. Pro Monat verdient sie damit rund 1000 Franken – «das reichte nicht». Die Familie musste auf ihre Ersparnisse Minuszinsen Negativzinsen – verliere ich Geld? zurückgreifen. «Das war bitter. Mehr arbeiten konnte ich nicht, da ich mich um den Hof und meinen Sohn kümmern musste.» Im Oktober 2016 teilt die IV-Stelle mit, Arthur Freis’ Antrag sei abgelehnt. Er bekomme keine Invalidenrente.