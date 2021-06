Normalerweise erhalten Pflegende Erziehungsgutschriften Konkubinat So regeln Unverheiratete die Erziehungsgutschriften angerechnet. So soll verhindert werden, dass sie im Alter oder in der Invalidität in die Armut abrutschen, weil sie sich um ein Kind gekümmert haben. Nicht so bei Nellen. In ihrem Wohnkanton Basel-Stadt erhielten bis 2019 nur nicht verwandte Betreuungspersonen eine solche Entschädigung.