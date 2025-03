Das ist heute anders. Gerade von jungen Menschen hört man immer wieder mal den Spruch «Ich bekomme ja eh nie eine Rente». Trotzdem sparen viele von ihnen aber nicht freiwillig aufs Alter. Was hält sie davon ab?

Um zu sparen, muss man erst einmal Geld haben. Die meisten jungen Leute haben das nicht, und wenn sie mal etwas Geld übrig haben, geben sie es lieber aus, um ein wenig glücklich zu sein. Es wäre vielleicht logisch, zu sparen, aber viele können es gar nicht. Andere sagen: Ich bin noch jung, ich will erst mal leben. Vor allem ist ja aber einfach nichts mehr sicher. Die Jungen von heute erleben, wie die Reallöhne sinken, wie die Kaufkraft sinkt. Was heute sinnvoll erscheint, ist morgen falsch. Wer weiss schon, was in 40 oder 50 Jahren sein wird? Das ist ein viel zu langer Zeithorizont.