AHV – Alters- und Hinterlassenenversicherung

Wie funktioniert die Umverteilung in der AHV?

Die heutigen Erwerbstätigen finanzieren über ihre Beiträge die Renten der heute Pensionierten, das will das System der Umlagefinanzierung. Ausserdem gibt es eine grosse Umverteilung von Reich zu Arm. Wer eine Million Franken verdient, zahlt auf dem ganzen Lohn AHV-Beiträge. Die Rente ist aber limitiert: Die maximale Rente AHV-Rente Wie viel Geld steht mir im Alter zu? ist «bloss» doppelt so hoch wie die minimale Rente.



Das ist politisch so gewollt in einer solidarischen Sozialversicherung (siehe Infografik). Gemäss einer Berechnung des Vorsorgeexperten Andreas Zeller erhalten 88 Prozent der Pensionierten mehr Rente, als sie selber finanziert haben (direkt via Beiträge und indirekt via Steuern).