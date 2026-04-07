Die grosse Steuer-Ungerechtigkeit
366’000 Franken – so krass wird das Arbeiten bestraft
Wer sein Leben mit dem eigenen Lohn finanziert, zahlt Hunderttausende Franken mehr Steuern und Abgaben als Leute, die auf eine Erbschaft zurückgreifen können. Vor allem betroffen sind Menschen mit mittleren Einkommen.
Der Schweizer Fiskus hat klare Vorlieben. Von einer Person, die für ihr Geld arbeitet, nimmt er gern. Wenn die Person ihr Geld hingegen teilweise geschenkt bekommt, lässt er seine Finger davon. Zumindest wenn es sich um Erbschaften handelt.