Anfangs war Nora Marti* (Name geändert) misstrauisch, irgendwann genervt, heute ist sie einfach nur entsetzt. «So was darf nicht sein, wenn man an einen Rechtsstaat glauben will», sagt die 66-jährige Zürcherin. Und eigentlich tut sie das von Berufs wegen – sie ist Juristin. Doch das Rechtssystem greife nicht, nicht in ihrem Fall. Und der ist komplex.