Der Grund für den Zwist: In den Nullerjahren schenkten die Eltern eine Liegenschaft an Sohn Rolf (Name geändert) mit Ausgleichungspflicht gegenüber seiner Schwester Maja Kunz (Name geändert). Der effektive Wert des Hauses lag damals bei 900’000 Franken, der Sohn übernahm die Hypothek über 300’000 Franken.