Mit dem Nachlass Gutes zu tun, wird im Alter oft zum zentralen Thema. «Ob Tierschutz, Armutsbekämpfung oder medizinische Hilfe – vielen gibt es Trost, zu wissen, dass ihre Herzensanliegen weiterleben», sagt Kolb. «Deshalb berücksichtigen manche neben ihren Angehörigen eine gemeinnützige Organisation.» Das hat auch damit zu tun, dass die Zahl kinderloser Personen mit der Babyboomer-Generation stark zugenommen hat – und sie besitzt mehr als die Hälfte des Vermögens in der Schweiz.