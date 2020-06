Die bekanntesten Goldmünzen sind Krügerrand (Südafrika) und Maple Leaf (Kanada). Beide sind in verschiedenen Grössen (in Unzen oder Teilen davon) erhältlich. Aber auch Goldbarren sind eine gute Alternative und ebenfalls in zahlreichen Gewichten verfügbar. Neben Banken bieten auch Numismatiker Goldmünzen an. Vergleichen Sie die Angebote, es kann sich lohnen.