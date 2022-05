In turbulenten Zeiten flüchten Anlegerinnen und Anleger häufig zum Gold. Es gilt als sicherer Hafen, als Krisenwährung. Das passiert, weil die Angst zunimmt, mit Aktien Geld zu verlieren Krieg in der Ukraine und Aktienmarkt Verliere ich jetzt alles? . Tendenziell ist dann das Interesse am Gold am höchsten.