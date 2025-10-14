Viele schieben das Thema Altersvorsorge vor sich her – aus Bequemlichkeit, aus Unsicherheit oder schlicht aus Überforderung. Und dann kommt er doch, der Moment: ein Gespräch mit einer Freundin, ein Blick auf die Rentenzahlen oder ein neuer Lebensabschnitt.



Plötzlich wird klar: Das wird eng. Wer im Alter den Lebensstandard halten möchte, muss selber vorsorgen. Und zwar mit System.