Mit der Coronakrise könnte sich das jetzt ändern. In Zeiten von Kurzarbeit und steigender Arbeitslosigkeit liegt in vielen Haushalten das Hypothekendossier wieder auf dem Tisch. Was, wenn ich den Hypozins nicht mehr zahlen kann? Das fragen sich besonders diejenigen, die wenig Reserven haben Zahlungsnot wegen Corona Was tun bei Schulden? .